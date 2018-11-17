Taksi sürücülerine 10 ilde ceza yağdı!

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde yaşanan taksici skandalları vatandaşı isyan noktasına getirdi. Yerli müşteriye burun kıvıran, turistleri dolandıran hatta taciz eden, kısa mesafe yolcu almayan, olumsuz hava koşullarında müşteri seçen, kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınan yolcu almaktan kaçınan taksici şimdi yandı. 81 ilde sivil trafik polisi müşteri gibi taksiye binecek, cezaları patlatacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “il sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerde anlaşıldığı” vurgulandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Bu doğrultuda dün, 07:00 le 20:30 saatleri arasında 10 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) eş zamanlı olarak 448 noktada bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2018/2” uygulaması yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540

TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 1.295 TL, 3 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4.343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3.348 TL para cezası kesildi”

CEZA YAĞDI

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ise, “26 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 12.688 TL, 35 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 17.080 TL, 18 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.071 TL, 63 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14.805 TL, 70 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 16.450 TL, 414 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 44.632 TL, 7 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7.014 TL, 14 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 17.076 TL, 2 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 10.334 TL, 12 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34.752 TL, 44 araç şoförüne diğer konulardan 29.797 TL idari para cezası uygulandı. 5326 Kabahatler Kanunundan 114 araç şoförüne 26.339 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 937 araç şoförüne 303.552 TL olmak üzere 1.051 araç şoförüne 329.891 TL” para cezası kesildiği bildirildi.

192 ADET ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca uygulamada 1 kişinin gözaltına alındığı, 97 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldığı belirtilerek, ” 1’i çocuğun cinsel istismarı, 2'si resmi belgede sahtecilik, 1'i yaralama,

ve 6'sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmış; 192 adet araç trafikten men edilmiş, 1.984 gr esrar, 1 adet kurusıkı tabanca,7 adet kesici/delici alet, 12 adet sopa elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 10 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirilen “Taksi Uygulaması 2018/2” başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

ANKARA,(DHA)