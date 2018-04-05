Taksim İlk Yardım’da yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısından ateş ve duman yükseliyor. Yangın hastanenin dış cephesini sarmış durumda. Hastalar başka hastanelere sevk ediliyor

Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastanenin çatısı alev alev yanıyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi itfiaye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin yakınlarında benzin istasyonu olduğu bildirildi.

Yangın sırasında patlamalar olduğu belirtilirken alevler hastanenin dış cephesini sardı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Çevredeki binalar boşaltılmaya başladı.

Hastanedeki hastalar başka hastanelere nakil edilmeye başladı. Hastane tahliye ediliyor.

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada, yangında yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti. İtfaiye müdürü, yoğun bakım servisi dışında tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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