Tamir etmek istediği traktörünün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'da, arızalanan traktörünü tamir etmek isterken, hareket eden aracın altında kalan Kadir Eskimez (67), hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı´nın Ayseki köyü yakınlarında meydana geldi. Köy yakınlarındaki bahçesinden traktörle köyüne dönen Kadir Eskimez, traktörünün arızalanmasıyla aracını tamir etmek istedi. Eskimez, traktörü çalıştırmak isterken hareket eden aracın altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eskimez´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 4 çocuk babası olan Eskimez´in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA