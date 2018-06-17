Tansu Çiller’den AKP’ye destek

AKP’nin Yenikapı'daki mitingine eski Başbakan Tansu Çiller de geldi. Çiller gazetecilere “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi.

Mitinge katılan Çiller gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi “Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar. Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir. Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar. Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde.

24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.”