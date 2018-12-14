Tapuda isyan: Çalışmıyoruz

Adana’da depreme dayanıksızlığı belgelenmiş, hakkında yıkılması uygundur raporu verilmiş Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün hizmet verdiği binada çalışan memurlar, sendikaları ile basın açıklaması yaparak, bir an önce tehlikeli binanın boşaltılmasını istedi.

Türk İmar Sen, Bayındır Memur Sen, Yapı Yol Sen Sendikaları tarafından Adana Tapu Kadastro İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Üç sendikanın ortak imzası bulunan açıklamada, 1998 Adana Depreminde büyük hasar gördükten sonra yüzde 67 hasarlı raporu verilip bir süre kullanılmayan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Yıkılması uygundur” raporu verilen binanın daha sonraki yıllarda Tapu Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada; “Bu binan her an çökme, yıkılma tehlikesi var. Küçük bir depremde de yerle bir olabilir. Binada çatlaklar oluşmaya başladı. Bunu yıllardır söylüyoruz ama kimse aldırmıyor ille binanın çalışanların ve vatandaşların üzerine mi çökmesi lazım” dediler. Basın açıklaması yapan memurlar, Tapu ve Kadarstro Müdürlüğü'nün acil olarak Adana Tapu Müdürlüğünü yeni ve sağlam bir binaya taşımalarını istediler.