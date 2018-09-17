TBMM Başkanı Yıldırım: Ben etliye sütlüye karışmayan bir öğrenciydim

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz" sorusuna, “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim." diye yanıt verdi. Yıldırım, daha önce de “Ya Boğaziçi Üniversitesi'ne ya da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girecektim. Önce Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Bir baktım farklı bir dünya. Bahçesinde gençler kızlı, erkekli oturuyor. Ben burada yoldan çıkarım dedim. Ondan sonra teknik üniversiteyi seçtim” diye konuşmuştu. Yıldırım'ın bu sözleri tartışma konusu olmuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

“ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞMAYAN BİR ÖĞRENCİYDİM”

Okul açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz?” sorusuna, “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim. Sakin, ortadan biraz fazla. Fena değil yani. Ara sıra teşekkür takdir alıyordum ama zayıfım olduğu zamanlar da vardı.

Zayıfı olmayan öğrenci yavan öğrenci demek. Zayıfın olacak düzelteceksin. Heyecan tazeleme oluyor, zayıf olunca. İlk yıllar zayıfım vardı. Ama ortaokuldan sonra hiç olmadı. Ailem de bana bütün aileler ‘Her şeyini alıyoruz, okula gönderiyoruz. Gidiyorsun geliyorsun zayıf getiriyorsun. Bir daha zayıf getirirsen seni bir daha okula göndermeyeceğiz’ derdi. Ama tekrar gönderiyorlardı. Ne yapsın? Yeni öğretim yılı hayırlı olsun.

Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Ülkemiz büyük bir ülke gençliğimizle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceği barışı güvenliği için geleceğimiz gençlerimizdir, yavrularımızdır. Onları için ne yatırım yaparsak hak ediyorlar. Daha fazlasını hakediyorlar. Biz de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, meclis olarak eğitimin kalitesinin daha da artması çağdaş, evrensel değerlerin öğretilmesi için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz” şeklinde cevap verdi.

SEMİHA YILDIRIM EŞİNE VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da gazetecilerin ‘Neler hissediyorsunuz’ sorusuna, “Gurur verici bir şey. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırarak, bana bir öğretmenler günü hediyesi olarak armağan ettiler. Bu da beni çok mutlu etti” dedi.

“BEN BURADA YOLDAN ÇIKARIM”

Binali Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İzmir Balosu'nda üniversite sınavına girip çıktıktan sonra tercihler konusunda arada kaldığını belirterek; “Ya Boğaziçi Üniversitesi’ne ya da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girecektim. Önce Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret ettim. Bir baktım farklı bir dünya. Değişik binalar, surlarla çevrilmiş alan. Sonra bahçesinde gençler kızlı, erkekli oturuyor. Ben çok şaşırdım. Burada yoldan çıkarım dedim. Ondan sonra teknik üniversiteyi seçtim” diye konuşmuştu. Yıldırım’ın bu sözleri o dönemde hem Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin hem de Boğaziçi’li öğrencilerin tepkisine neden olmuştu.

İstanbul DHA