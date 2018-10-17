Tecavüz edilip öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt davasında karar temyiz edilecek

Antalya’da 2009 yılında uyuşturucu verildikten sonra tecavüz edilip öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt davasında verilen kararın, cumhuriyet savcının mütalaasına aykırı olması nedeniyle kararın temyiz edileceğini açıkladı.

Antalya'da Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuştu. Sezgi Kırıt davasındaki sanıklar Bölge İdari Mahkemesi 8. Ağır Ceza hâkimliği tarafından serbest bırakılmış, karar kamuoyunda infiale neden olmuştu.

Antalya Bölge Adiye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesi tarafından 3 sanığa 1 ile 5 yıl arasında ceza verilmesinin ardından verilen kararın cumhuriyet savcısı mütalaasına aykırı olması nedeniyle kararın temyiz edileceğini açıkladı.

KARAR SAVCININ MÜTAALSINA AYKIRI

Bölge Adiye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “S.K. adlı çocuğa karşı sanıklar M.M.K., O.K. ve E.K. hakkında Antalya 6.Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı ile ilgili istinaf incelemesi yapılmıştır.

Buna göre, verilen kararın cumhuriyet savcısı mütalaasına aykırı olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın yazımını müteakip karar temyiz edilecektir.”

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının sanıkların olası kasıtla adam öldürmek, cinsel amaçla çocuğu alıkoymak suçlarından mahkûmiyetlerinin talep edildiği de belirtildi.