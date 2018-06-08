Temel Karamollaoğlu Halk Arenası’nda!

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta yine gündemi belirliyor. İzmir Konak’taki İsmet İnönü Kültür Merkezi’nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Programın yapıldığı İsmet İnönü Kültür Merkezi tıklım tıklım dolmuş durumda. Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu ise Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar'ın reyting rekorları kıran programının bu haftaki bölümü de yine yıllarca unutulmayacak. Yine gündeme damgasını vuracak olan ‘Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu. Uğur Dündar akıllara takılan tüm soruları soruyor, Temel Karamollaoğlu yanıtlıyor!.. Fotoğraflar için Halk Arenası Yayın Danışmanı Atilla KÖPRÜLÜOĞLU’na teşekkür ediyoruz.