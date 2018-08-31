TERCİH SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları açıklandı, üniversite yerleştirmeleriyle kritik viraj dönüldü…

ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarıyla beraber öğrenciler eğitim hayatlarındaki çok önemli bir virajı geride bıraktı. YKS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler gece saatlerinden itibaren ÖSYM'nin internet sitesine akın etmeye başladı. YKS tercih sonuçarıyla umduklarını bulamayan öğrenciler ilerleyen günlerde detayları netleşecek olan ek yerleştirmelerle şanslarını deneyecek...

ÖSYM’den gece saatlerinde sürpriz geldi ve alışmışın dışında bir saatte YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih listelerinde yer alan hangi üniversiteye yerleştiğini merak eden öğrenciler büyük bir heyecanla ÖSYM’nin sonuç sistemine giriş yaparak YKS tercih sonuçlarını kontrol etti. Bazı öğrencilere büyük sevinç, bazı öğrencilere hüzün yaşatan YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayı maratonu başlayacak. İşte YKS tercihlerine dair detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORUGLANACAK?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak YKS tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN 3 GÜN KALDI!

Kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

İşte gerekli belgeler;

YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah, askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, 12 fotoğraf, kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler, üniversitelerin istediği belgeler. Bazı üniversiteler genel kayıt belgelerinin dışında belgeler de isteyebilir.

EK TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.