Terör örgütünde intiharlar ve kaçışlar hat safhada!

26 Eylül 2018 tarihinde teslim olan S.F. isimli teröristin ifadesinde önemli itiraflar yer aldı. S.F adlı terörist, örgütte intiharlar ve kaçışların hat safhada olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerine 26 Eylül 2018 tarihinde teslim olan S.F. isimli teröristin ifadesinde; Aralık 2013- Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığını, bu dönemde R.K. adlı bir kadın teröristin örgüt içinde yasak ilişki yaşadığına dair iftiraya uğradığını söyledi. Terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayarak intihar ettiğini vurgulayan S.F adlı terörist, kaçışlar gibi intiharların da örgütte çokça görülmeye başlandığını, örgütün içeride yaptığı zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini dile getirdi.

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FIRSAT BULSA KAÇACAKLAR

Halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını belirten terörsit, Elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken, kaçak davrandıklarını ve daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını söyledi. S.F., ayrıca, eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T. adlı diğer bir teröristin de kendisini astığına şahit olduğunu ifade etti. DHA