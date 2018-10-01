Tropik fırtınanın etkisi azaldı! Meteoroloji’den 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bugün yine bazı illerimizde şiddetli sağanak yağışlı ve rüzgarlı bir gün bekleniyor. İstanbul'da ve batı bölgelerimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimleri dahil 9 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte yurtta hava durumu...

Günlerdir Türkiye’nin gündemini meşgul eden tropik firtına etkisini sabah saatlerinden itibaren yitirecek. Fırtına kayboluyor fakat Meteoroloji 9 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batı bölgelerimizde hava durumu bugün yani 1 Ekim’de yağışlı geçecek. İstanbul’da yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

9 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.



TROPİK FIRTINA ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi’nden yapılan uyarılara göre, Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltarak bir alçak basınç merkezine dönüşmüştür. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi'nin batısında ve Yunanistan'ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam etmektedir.

Sistemin hızı azalmış olup; Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Bugün yurdumuzun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da) meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında olması bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerimizi terk etmesi tahmin ediliyor.

Rüzgârın bugün Güney Ege'de güney ve batı, Kuzey Ege ve Marmara'da kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın yarın (1 Ekim 2018 Pazartesi) Güney Ege'de etkisini kaybetmesi; bununla birlikte Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında, yönünü kuzeydoğudan güneybatıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olması (50-70 km/saat) bekleniyor.