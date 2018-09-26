Türk Dil Kurultayı Polonya’da toplandı

Türkiye’den ve dünyadan 120 akademisyen 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi.

13. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı'nın açılış programı Varşova Üniversitesi'nde yapıldı. Açılış programına Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Öztürk Emiroğlu, Varşova Üniversitesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Agata Baraja Starzynska, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, Azerbaycan Varşova Büyükelçisi Dr. Hasan Hasanov katıldı.

DİLİMİZİ KORUYALIM

Türk dilini korumak için herkese büyük görev düştüğüne vurgu yapan Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek açılış konuşmasında “Bayrağımızı koruduğumuz gibi dilimizi de korumalıyız” dedi.

BEŞ LİSEDE ZORUNLU

Polonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600 yılı geride bıraktığına dikkat çeken Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Öztürk Emiroğlu ise Polonya'daki beş lisede Türkçe'nin zorunlu ders olarak okutulduğunu söyledi.

YUNUS EMRE'DEN KATKI

Türkçe'nin dünya çapında bir gönül dili olduğunu ifade eden Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de enstitü olarak küçük ama nitelikli birçok etkinliğe destek ve katkı verdiklerine dikkat çekti.

DOĞRAMACI BAŞLATTI HALEN SÜRÜYOR

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise Türk Dil Kurultayı'nın merhum İhsan Doğramacı tarafından başlatıldığını bugün de devam ettiğini kaydetti.

BİLDİRİLER TARTIŞILDI

Kurultay bu yıl Bilkent Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Varşova Üniversitesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı, İhsan Doğramacı Erbil Vakfı işbirliğiyle düzenlendi. 200 bildiriden 120'sinin kabul edildiği kurultayda 120 akademisyen bildirileri sunarak Türk dili üzerine görüş alışverişinde bulunarak önerileri tartıştı. Kurultay sonunda sonuç bildirisi okunurken protokol üyelerine Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek tarafından şilt takdim edildi.