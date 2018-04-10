Türk Polis Teşkilatı 173 yaşında!

İstanbul Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında Taksim’de tören düzenlendi. İstanbul’daki Polis Okulları ve Türkiye Emekli Müdürler Derneği’nin (TÜMMÜDDER) de katıldığı törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şeref defterini imzaladı.

Her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Polis Haftası” kapsamında Taksim'de tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelindeki polis okulları ve TÜMMÜDDER üyelerinin katıldığı tören sabah saat 10.30'da düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da katıldı. Törende, İstiklal Marşı okunurken şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören kapsamında Mustafa Çalışkan Şeref Defteri'ni imzaladı.

PANEL DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1-10 Nisan tarihleri arasında birçok etkinliğe de imza attı. Hafta kapsamında, çok sayıda tanıtım afişi hazırlandı. Zor şartlarda görevlerini yerine getiren polislerin çalışmalarının gösterildiği 2 farklı klip hazırlandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla düzenlenen program kapsamında, birçok okul ziyareti yapıldı. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde otizmle ilgili panel düzenlendi. İlçe emniyet müdürlükleri, çeşitli okullardan gelen öğrencileri ağırladı. Kilyos Görme Engelliler Okulu'ndaki öğrencileri ağırlayan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle “Golbal” maçı yaptı. Motosikletili Polislerle tur atan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

ANAOKULU MÜJDESİ

Çalışkan'ın yaptırdığı anketle, kadın polislerin belirlenen isteklerinden bazıları gerçekleştirildi. Polis Haftası'na yetiştirilen projeler kapsamında Vatan Caddesi Emniyet yerleşkesi içerisinde anaokulu yapıldı. Dış görevlerde çalışan kadın memurların, rahat giyinebilmesi için İETT ile ortak mobil giyim araçları tanıtıldı. Mobil kafeterya araçlarının da müjdesi verildi.

ŞÖHRETLERLE MAÇ

Polis Haftası kapsamında geçtiğiz Cumartesi Günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'lı şöhretler ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Beşiktaş- Göztepe Maçı öncesindeki karşılaşma 1-1 berabere bitti. Maç sırasında, Vodofone Arena Stadı'nın skorbordunda, Emniyet tarafından hazırlatılan klipler yer aldı. Polis haftasını kutlama mesajları yayınlandı.

ŞEHİT AİLELERİ İLE YEMEK

İstanbul Emniyeti'nde düzenlenen etkinliklerin en anlamlısı 5 Nisan'da gerçekleştirildi. İstanbul'da 1967'den bu yana şehit 410 polis mevlit okutuldu. Edirnekapı'daki Şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi. Akşam ise Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) yemek programı tertiplendi. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları, askeri erkan ve yargı mensupları katıldı.

410 ŞEHİT GÖNÜLLERE NAKŞEDİLDİ

Şehitlerin unutulmaması için İstanbul Emniyet Müdürlü Vatan Yerleşkesi'ne bir pano yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mimar olan bir kadın polis tarafından hazırlanan 3 boyutlu olarak hazırlandı. İstanbul Haritası'nın üzerine 410 şehidin adının yazıldığı ışıklandırmalı panonun üstünde de “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazısı yer alıyor.