Uçak kazasındaki o iddiaya yanıt geldi: Böyle bir şeyin olması İmkansız…

TALPA Başkanı Mehmet Ayhan Günay, uçak kazası sonrası ortaya çıkan '"Helyumlu balonlar jetin düşmesine sebebiyet verdi" haberlerine tepki gösterdi. Başkan Günay "Böyle bir şeyin imkanı yok" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait özel jet İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların, bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Jet kazasıyla ilgili akıllara ilk gelen soru ise özel jetin düşme sebebi oldu.

UÇAN BALON İDDİASI

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan; Türk Hava Yolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Mehmet Ayhan Günay, dün akşam saatlerinde düşen jette bulunan 2 kayıt cihazından sadece birine ulaşıldığını ve kayıt cihazları dinlenmeden olayla ilgili bir gerçekliğe kavuşamayacağını belirtti. Kaza sonrası ortaya çıkan ‘”Helyumlu balonlar jetin düşmesine sebebiyet verdi” haberlerine de değinen Başkan Günay “Böyle bir şeyin imkanı yok” diye konuştu.

Günay; jetin düşmesine, kötü hava şartlarının sebebiyet verdiğini düşündüklerini, kapsamlı açıklama yapabilmek için tüm ibarelerin ortaya çıkmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.