Uğur Dündar’a anlamlı ödül!

Gazetemiz yazarı Uğur Dündar, 16 yıl önce katledilen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu için 'Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü' tarafından verilen, "Toplumsal Duyarlılık" ödülüne lâyık görüldü.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi ve usta haberci Uğur Dündar’a, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki törende ödülünü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Dündar, “Yarım asırlık meslek hayatımın en anlamlı ödüllerinden birini aldım. FETÖ’yü deşifre ettikten sonra, 16 yıl önce şehit edilen yurtsever, cumhuriyet sevdalısı bilim insanı Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu’nu saygıyla anıyorum. Suikastın aydınlanması için üzerime ne düşüyorsa yapacağıma burada söz veriyorum” dedi.

Törende tiyatro ve mizah sanatçısı Müjdat Gezen, AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent, Demet Bilgiç ve Doç. Sevda Sarıkaya da ödül kazanan kişiler oldu.

Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu törende kürsüye gelerek geleneksel hale getirdikleri törene katılanlara teşekkür etti.