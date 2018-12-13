Ankara’dan yapılacak tüm seferler iptal

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Ankara'da meydana gelen YHT kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini 47 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara'dan bugün yapılacak bütün tren seferleri iptal edilip bilet paralarını iade edileceği duyuruldu.

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Facia ile ilgili canlı yayında açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, üçü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Turhan, şuan itibariyle enkaz altında kimse olmadığını ifade etti. Turan, ‘sinyalizasyon sorunu var mıydı?’ sorusuna ise ‘çalışlar devam ediyor’ yanıtını verdi.

Kaza nedeniyle Ankara’dan bugün yapılacak bütün tren seferleri iptal edildiği açıklandı. Vatandaşlara bilet paralarının iade edileceği de duyuruldu.