Üniversiteler arasında “FETÖ’cü” kavgası

Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki mobbing iddialarıyla başlayan tartışma kenti karıştırdı. Tartışma; Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gökce ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektör Yardımcı Prof. Dr. Önder Kutlu arasında "FETÖ'cü ve Yahudi" kavgasına dönüştü. İşte akademi dünyasını karıştıran iki üniversite arasındaki "FETÖ'cü kavgasından" trajikomik detaylar...

Konya Selçuk Üniversitesi’nde bazı araştırma görevlilerine mobbing uygulandığı iddiaları üzerine Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin bir basın toplantısı düzenleyerek, tüm bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılmasını ve faillerin cezalandırılmasını istemişti. Şenol Metin'in isim vermeden yaptığı açıklama sonrası Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gökce’den yanıt geldi.

İSİM VERMEDİ ANCAK MAKAM TELAFFUZ ETTİ

Prof. Dr. Orhan Gökce, kentteki yerel gazete ve televizyonlara gönderdiği bilgilendirme metninde, “Tüm bu işlerin perde gerisinde, geçmişte FETÖ'cü dediği ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ iltisakı ve bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen birine oy verip bölüm başkanı olarak atanmasını sağladıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı konumunda olan şahıs vardır” dedi.

“FETÖ'CÜLERE VERDİĞİ DESTEĞİN…”

Aynı rektör yardımcısının, bölüm başkanı olan o kişiyi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adli mercilere “FETÖ'cü diye” ihbar ettiğini iddia eden Gökce, açıklamasına şöyle devam etti:

“Amacı, geçmişte hayata geçirdiği bu eylem ve davranışını gizlemek, bölümdeki FETÖ'cülere verdiği desteğin açığa çıkmasını engellemektir. Bunun için de her türlü yola başvurmakta, kullanabileceği her vesileyi kullanmaktan geri durmamaktadır. Bu şahıs ile ilgili de hukuki işlem tarafımızdan başlatılmış, konu yüce Türk yargısına intikal ettirilmiştir”

“YAHUDİ TAKTİĞİ UYGULANIYOR”

Prof. Dr. Gökce’nin bu açıklamalarına yanıt Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Önder Kutlu’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kutlu kendisine karşı “Yahudiği Taktiği” uygulandığını söyleyerek “Siyonist Yahudilerin kullandığı bu taktikten Siyonist-sever FETÖ’cüler de bolca yararlanıyorlar. Amaçları açık; cürümlerini gizlemek, suçlarını örtmek ve karşı taraf suçlamadan karşı tarafı töhmet altına almak” iddiasında bulundu.

“FETÖ ŞÜPHELİSİ”

Rektör Yardımcısı Kutlu, FETÖ şüphelisi olarak nitelendirdiği Prof. Dr. Gökce'yi hakkındaki soruşturmada soru işaretleri oluşturmaya yönelik algı yaratmakla suçladı.

FETÖ İMAMLARININ İSMİNİ VERDİ

Kutlu, Gökçe'nin “FETÖ Şüphelisi olup–olmadığını da kamuoyuna izah etmelidir” diyerek cevaplaması için Gökçe'ye, “FETÖ irtibat ve iltisakı araştırılmakta, soruşturulmakta mıdır? FETÖ imamlarından Ali Akın ve Memduh Oğuz ile şahsi dostlukları var mıdır? Kırmızı Listede aranan bu şahıslarla ‘dostluğu' nasıl oluşmuştur? Üniversite'de Tezsiz Yüksek Lisans yapan Fetö'cüler kimin dekanlığı ve bölüm başkanlığı döneminde başlamış?” şeklinde sorular yöneltti.

İki devlet üniversitesi arasındaki “FETÖ’cü kavgası” sonrasında gözler bu üniversitelerin rektörlerine çevrildi. Ancak Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den henüz bir açıklama gelmedi.