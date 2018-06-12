Üniversitelilere çeyrek altın

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Ankara Şubesi, 2017-2018 öğrenim dönemindeki 85 bursiyer kız öğrenci arasından mezun olan 26 genç üniversiteliyi mezun etti. Mezuniyet törenine bursiyerlerin yanı sıra dernek bağışçıları da katıldı. Dernek, ‘geleceğin umudu’ olarak nitelediği yeni mezunlarına çeyrek altın hediye etti.

ATATÜRK YOLUNDA YETİŞSİNLER

Törende bir konuşma yapan Şube Başkanı Meral Güler, “Yıllar once yola çıktığımızda bugün mezun ettiğimiz kızımız kadar bursiyerimiz vardı. Bugün ise bağışçılarımızın da desteği ile 85 kızımıza burs verir hale geldik. Amacımız hiçbir zaman onlara sadece burs vermek olmadı. Onları hayata hazırlamak, bir duruşa sahip olmalarını sağlamak için seminerler düzenledik. Biz istedik ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin aydınlığında çağdaş, demokratik ve laik bireyler olarak yetişsinler. Onlara kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmeye çalıştık. Kızlarımızda bu ışığı ve sonuçlarını yaşayarak görmek bizi ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

Derneğin, banka hesabına para yatırmak yerine büyük bir emekle her ay çeşitli etkinlikler düzenleyerek bağışçılar ve alanında uzman kişilerle kendilerini bir araya getirdiğini ifade eden busiyerler, “Biz burada bir kadın olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, gücümüzü, yapabileceklerimizin farkında olmayı öğrendik. Burada öğrendiklerimizle ufkumuz genişledi. Biz de bundan böyle bu dernekte birer üye olarak destek olma umudundayız. Emek veren, her konuda elimizden tutan bazen bir abla bazen de bir anne olan derneğimiz yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Ayrıca burs fonuna katkı veren bağışçılar adına ODTÜ Ormanı'na sarı çam ağacı dikildi ve bu dikimi belgeleyen sertifikalar bağışçılara verildi.