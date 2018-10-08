Ünlülerin torbacısı yakalandı! Evden uyuşturucu fışkırdı

İstanbul Cihangir'de narkotimlerin peşinde olduğu ve ünlülere uyuşturucu sattığı öğrenilen zehir taciri ve sevgilisi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Sevgilisinin evini zula olarak kullanan torbacıya ait çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, özel yetiştirilen Hint keneviri kökü ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ve sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları ve ünlülere uyuşturucu satan Şerafettin K.'nın (40), Beyoğlu Cihangir'de bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimler, hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Samanyolu Sokak’ta önceden belirlenen binadaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda polis, evde bulunan torbacının sevgilisi Mine Z.'yi (25) gözaltına aldı.

Evin her tarafından uyuşturucu fışkırdı

Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren narkotik polisi, dolaplarda yaptığı aramalarda satışa hazır çok miktarda “kush” ve “metamfetamin” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, bir miktar esrar maddesi ile balkondaki saksıda özel olarak yetiştirilen Hint keneviri kökü buldu. Bunlarla birlikte dolaba saklanmış 1 adet tabanca ve mermileri de ele geçiren polis, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 3 bin 250 liraya da el koydu. Titiz çalışmalarını sürdüren polis, evde bulunan DJ kabini, gitarlar ve kedi kumlarının içerisinde de uyuşturucu madde aradı.

Ünlülere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı

Öte yandan, operasyon esnasında evde bulunmayan ancak bir süre sonra gelen Şerafettin K., otoparka park ettiği motosikletinin aranmasının ardından sevgilisi Mine Z. ile beraber gözaltına alındı. Lüks semtlerde ünlü isimlere uyuşturucu sattığı öğrenilen zehir tacirinin, sevgilisinin evini zula olarak kullandığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan torbacının, 2 buçuk yıldır hemşire olan sevgilisiyle yaşadığı ve sık sık adres değiştirdiği tespit edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ters kelepçelenerek evden çıkartılan torbacı ve sevgilisi, polis otosuna bindirilerek büroya götürüldü. Burada ifadeleri alınan torbacı Şerafettin K. ve sevgilisi Mine Z., sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA