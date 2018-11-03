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Uşak’ta akıl almaz ölüm!

Uşak'ta eğlenmek için pikniğe giden arkadaşların yaşadıkları kabusa döndü. Yaşanan akıl almaz kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

android-time 22:18 3 Kasım 2018
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Uşak’ta akıl almaz ölüm!
Uşak'ta eğlenmek için pikniğe giden arkadaşların yaşadıkları kabusa döndü. Yaşanan akıl almaz kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Uşak merkez Göğem Göleti piknik alanında meydana geldi. Fahrettin Koç, İsmet Ünoğlu ve Fadime İşgören isimli arkadaşlar piknik yapmak için göl kenarına 64 S 0425 plakalı minibüsle geldiler.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Geldikleri minibüsün önünde oturan arkadaşlar, Fadime İşgören'in bir ara park halindeki aracı hareket ettirmesi sonucu minibüs kontrolden çıkarak 2 arkadaşının üzerine gitmeye başladı. Fahrettin Koç hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, İsmet Ünoğlu (31) araç altında kalarak feci şekilde olay yerinde can verdi.

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Olay ile ilgili Uşak Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılmasının ardından hayatını kaybeden Ünoğlu'nun cansız bedeni adli tıp morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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