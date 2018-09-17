Vale cinayetinde 5 kişiye dava açıldı: ‘Sık ulan’ dedi, vale ateş etti

İstanbul Kadıköy'de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın ardından açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.İddianamede, emniyet amiri ve vale arasında tartışma yaşandığı, şüphelilerden Hakan Ekşi’nin 'sık ulan' demesi üzerine 8-10 el ateş edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 6 Ocak 2018 tarihinde açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da aralarında bulunduğu bir grup, doğum günü organizasyonu için bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Adnan Ayhan, arkadaşlarından G.K.'yi yolcu etmek için dışarı çıktı. G.K. aracını valeden istedi. Ancak aracın geç gelmesi üzerine Adnan Ayhan, valelerle tartışmaya başladı. Bunun üzerine maktul Murat Oğuzorhan da dışarı çıktı. Maktul Murat Oğuzorhan'ın da tartışmaya girmesi üzerine Adnan Ayhan, müşteki Ali Gündüz'e kafa attı.

Şüpheli Murat Keleşoğlu ile müşteki şüpheli Adnan Ayhan araçlarına bindikleri anda, hareket etmeden silah sesi duydu. Mehmet Halim Toprak silahla ateş etmeden önce Hakan Ekşi, “sık ulan” dedi. Bunun üzerine 8-10 el ateş ettikten sonra, Mehmet Halim Toprak ve Hakan Ekşi sahil istikametine doğru koştu.

ATEŞ EDEN HALEN FİRARİ

Olay yerinde hayatını kaybeden Murat Oğuzorhan'ın vücuduna 4 kurşun isabet etti. Tartışma üzerine tarafları ayırmaya çalışan Emre Ağbaş ise vücuduna isabet eden 4 kurşun sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan iddianamede, olaydan sonra Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın buluştukları, Hakan Ekşi'nin teslim olduğu, ateş eden Mehmet Halim Toprak'ın ise halen firari olduğu kaydedildi.

5 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Savcılık, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi hakkında, “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet, “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Öte yandan Mehmet Halim Toprak için “kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan Ayhan’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi için de, “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.