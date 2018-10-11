Valilik açıkladı! İşte o sığınakta ele geçirilenler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, sığınakta 13 roket başlığı, 14 sevk fişeği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Beytüşşebap ilçesinin kırsal Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin Şırnak Valiliği yazılı açıklama yaptı. ‘Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-12’ adı verilen operasyonla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi:

“11.10.2018 tarihinde, ilimiz Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Yeşilköy Mahallesi, Baş Tepe ve Hisar Deresi bölgesinde, icra edilen Şehit J.Yb. Songül YAKUT-12 operasyonunda, yere kazılarak üzeri kalas ve fens teli ile desteklenmiş; branda, kilim ve battaniye ile kapatılarak üzeri toprak ve taşla doğal hale getirilmiş sığınak bulunmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet güneş paneli, 1 adet el telsizi, -1 adet araç telsizi ve mandalı, 1 adet bataryasız el telsizi, 2 adet M-16 şarjörü, 1 adet kütüklük, 13 adet roket başlığı, 14 adet sevk fişeği, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4’lü ocak, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet fırın, 1 adet çaydanlık, 10 adet tabak, 4 adet kazan, 10 adet kitap ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedi.” DHA