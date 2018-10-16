Veli tehdit etti okulda 2 gündür ders yapılamıyor!

Konya'da 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu’nda 2 gündür ders yapılamıyor. Nedeni ise bir öğrenci velisinin, öğretmen ve öğrencilere yönelik "okulu tüfekle basacağım" tehdidi.

Konya’da boşanma aşamasında olan ve ailevi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen A.S. isimli adam, oğlunun eğitim gördüğü 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda terör estirdi.

Oğlunun sınıf öğretmenini, okul müdürünü ve sınıf arkadaşlarını ölümle tehdit eden A.S., oğlundan uzaklaştırma kararı almasını da bahane ederek okulu pompalı tüfekle basacağını, öğrencilerin kanını akıtacağını söyledi. Şahıs, öğretmenle yaptığı telefon görüşmesinde “O okulda çok kan akıtacağım. Çocukların ölüsünü görmek istiyorum ve o okul benden korksun. Bundan sonra iyi şeyler olmayacak” dedi.

2 GÜNDÜR DERS YAPILMIYOR

Okul yönetimi, öğretmenin ve öğrencilerin tehditlerden zarar görmemesi için derslere ara verdi.

Sözcü’ye konuşan bazı veliler, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ve sürekli camda sınıf arkadaşlarının babasının geleceği endişesi duyduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencileri tehdit eden öğrenci velisi A.S.’nin okula geleceğinden endişe duyan diğer öğrenci velileri de okul önünde nöbet tutmaya başladı.