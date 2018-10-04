ÖSYM YDS sonuçları sorgulama: YDS sonuçları belli oldu!

2018-YDS sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.09 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri bitti Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. İşte ÖSYM AİS sonuçları...

Yabancı Dil Sınavı’na giren adayların merakla beklediği haber ÖSYM’den geldi. 2018 YDS sınav sonuçları belli oldu. Öte yandan YDS için yeni başvuru dönemi de başladı. Adaylar arzu ederlerse elektronik YDS’ye de başvuruda bulunabiliyor. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM AİS YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YDS 3 BAŞVURULARI BAŞLADI

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Nedir?



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.