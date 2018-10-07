Yılmaz Özdil’in imza gününde uzun kuyruklar oluştu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan Yılmaz Özdil'in son kitabı 'Mustafa Kemal' için usta yazar ilk imza gününde Suadiye'de okurlarıyla buluştu.

Usta yazar Yılmaz Özdil, ‘Mustafa Kemal’i anlatmak boynumuzun borcudur’ dediği son kitabı ‘Mustafa Kemal’ için Suadiye’de okurlarıyla bir araya geldi, imza günü düzenledi. Yılmaz Özdil’in son kitabı ‘Mustafa Kemal’i imzalatmak için binlerce okur D&R Suadiye kitapevinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

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