YKS tercih sonuçları o saatte mi açıklanacak? ÖSYM’den şaşırtan hamleler geliyor…

YKS tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler çok kısa süre sona YKS tercih sonuçlarına kavuşacak. ÖSYM dün yaptığı sürpriz hamleyle kamu personeli sınavı sonuçlarını açıkladı. YKS sınav sonuçlarını da geçtiğimiz haftalarda gece saatlerinde açıklamıştı. Şimdi öğrencilerin merak ettiği soru ise YKS tercih sonuçları için de bir sürpriz açıklama olur mu?

YKS tercih sonuçlarıyla beraber üniversite hayatlarına adım atacak öğrenciler için nefesler tutuldu. YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanmayacağı yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminde son günlerde yapılan sürpriz hameler sebebiyle YKS tercih sonuçlarının bu gece saat 00:00’da açıklanma ihtimali de bulunuyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI O SAATTE AÇIKLANABİLİR Mİ?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencileri üniversite kayıt telaşı saracak. YKS sınav sonuçları gece yarısı açıklanmıştı, 31 Ağustos gününün ilk dakikalarında YKS tercih sonuçlarının açıklanma ihtimali bulunuyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler belgelerini toplayarak kayıt aşaması için işlemlere başlayacak.

KAYITLAR 4 GÜNDE BİTECEK!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.