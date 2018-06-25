YSK Başkanı: Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı

YSK Başkanı Sadi Güven, "Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu aldı. Yüzde 10'luk barajı geçmiş sayılan partiler AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olarak belirlenmiştir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama yaptı. Güven’in açıklamalarından satır başları şöyle;

“Bu seçimde seçmen sayısı 56 milyon 352 bin 652.”

“Sadece siyasi partilerle paylaşılmayıp, 2014’e kadar 81 milyon vatandaşın incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu dünyada ilk ve tektir.”

“Sandık sonuçlarını 2014 yılından itibaren bütün vatandaşlarımız internet sitemizden görebilmektedir.”

“Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu aldı. Yüzde 10’luk barajı geçmiş sayılan partiler AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olarak belirlenmiştir.”

“Seçsis durdurulmuştur. Sonuçların kesinleşmesinden sonra tekrar açılacaktır.”