Son dakika… Erdoğan seçim sonrası balkon konuşması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Huber Köşkü'nden duyurduğu Ankara'da yapacağı balkon konuşmasını tamamladı. Erdoğan, "Nereye kaçtılar Amerika'ya. Ölçüye bakıyorum Amerika'daki oylara bakıyorum oradan muhalefete baya oy gelmiş... Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim zaferinin ardından bu gece balkon konuşması yaptı.

Erdoğan’ın konuşması öncesi Başbakan Yıldırım, “Bugün Türkiye’nin günüdür, bugün 81 milyonun kazandığı kaybedenin olmadığı bir gündür” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Sevgili milletim ekranları başında bizi izleyen aziz milletim sevgil Ankaralılar değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rüküda ve secdede eğildik.

Aslında erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Ancak Cumhurbaşkanlığı konutunda küçük bir evladımız bir kaza geçirdi. İstanbul’da aileyle birlikte oldum ondan sonra Ankara’ya geldim.

Rabbim bu evladımıza şafii ismiyle şifa vermesini diliyorum.

Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız bizi iktidara taşıdınız durmadınız durmak yok yola devam dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız. Vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik.

Sizler 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde buradaydınız. Nerede bir darbeci varsa karşısındaydınız. FETÖ ve ihanet çetelerine sokakları hep birlikte dar ettik.

Nereye kaçtılar Amerika’ya. Ölçüye bakıyorum Amerika’daki oylara bakıyorum oradan muhalefete baya oy gelmiş.

Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi farklı yazacak. Dünyadaki seçimler bizdekilerin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor.

YSK Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 29 puanın üzerinde. 22 puan.

Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Meclis toplanana kadar bu çalışmalarımızı yeniden gözden geçirip çalışmalara başlayacağız.

Kazanan Türk Milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bu günleri gösteren rabbimize hamd ediyorum.

Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı gideceğiz.

Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. ezanlarımzı çok daha huşu ile okunacak. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz.

Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız; iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

Kardeşlerim, Türkiye tercihini demokrasisine sahip çıkmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan yanan kullanmıştır.”

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