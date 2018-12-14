Zonguldak’ta heyelan! Boşaltıldı…

Zonguldak'ta, aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle toprak yol çökerek altındaki evlerin duvarına dayandı. Riskli olan 1 ev boşaltıldı.

Heyelan, saat 18.00 sıralarında Rat Mahallesi'nde Florya Sokak’ta meydana geldi. Mahallelinin kullandığı toprak yolun bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü. Yoldan kayan toprak, altındaki evin duvarına dayandı. Ev sahibinin haber vermesinin ardından bölgeye AFAD ekibi geldi.

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Heyelanın devam ettiğini tespit eden AFAD, bölgedeki 2 katlı evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Mahalleli, bir bölümü çöken yolu tehlikeye rağmen kullanmaya devam etti. Görevliler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan sonucu risk altında olduğu değerlendirilen evde yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi.

Evi boşaltılması istenen Nizami Altuntepe, “Yağmur çok yağdı ve toprağı oynattı herhalde toprak olduğu gibi aşağıya geldi. Evde şu anda bir şey yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı, boşaltmamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler. Biz de şimdi evi boşaltacağız” dedi. DHA