41’lik öğretmenin 17 yaşındaki kız öğrencisiyle lezbiyen ilişki fotoğrafları sızdırıldı

Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı...

Rusya’nın saygın öğretmenlerinden biri olan 41 yaşındaki Irina Ibragimkhalimova’nın, 18 yaşındaki yıldız öğrencisi Valeria Fedorova ile ilişki yaşadığını gösteren skandal fotoğraflar internete sızdırıldı.

Ayrıca çift arasında geçen cinsel içerikli mesajlar da yayınlandı. Polis, olayın soruşturulduğunu ve öğretmenin suçlu bulunması halinde reşit olmayan bir kişi ile ilişkiye girme suçundan ceza alabileceğini söyledi.

Çalışkanlığından dolayı yetkililker tarafından, Rusya’nın en iyi üniversitelerinin yolunu açaçak altın madalya verilmesi planlanan öğrenci ise öğretmen ile ilişki yaşamadığını ve fotoğrafların photoshop olduğunu iddia etti.