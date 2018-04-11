Böcekli hamburger ama kapış kapış gidiyor

İsviçreli gıda zinciri içinde böcek bulunan et ürünlerini satışa sundu. Firmanın sloganı "Sürdürülebilir protein"

İsviçre’de geçen yaz değişen gıda güvenlik yasasından sonra market ve restoranlarda halka böcek bulunan ürünlerin satışı serbest olmuştu. Bu değişikliğin ardından Coop adındaki süpermarket zinciri içinde böcek bulunan hamburger, köfte gibi ürünlerin satışına başladı.

Farklı ürün skalasına sahip olan yiyecekler Essento isimli bir şirket tarafından üretiliyor. Burada dikkat çeken şey ise firmanın sloganı: “Böcek içeren besinler, et veya tavuktan daha sürdürülebilir bir protein kaynağı.”

Burgerlerin ana malzemesini un kurdu oluşturuyor. Diğer malzemeler ise kereviz, pırasa, havuç, pirinç ve baharatlardan oluşuyor. Süpermarket zinciri Coop ise ürünleri “sağlığınız içi”, “lezzetli” gibi sıfatlarla tanıtıyor. Burgerlerin yanı sıra “lezzetli” köfteleri ise un kurdu, nohut, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor.

Market raflarında bu markanın enerji barları da bulunuyor. Enerji barlarının içinde kuru üzüm, çekirge, yaban mersini ve hurma bulunuyor. Her geçen gün artan taleple birlikte bu ürünler yaygınlaşıyor. İçinde 2 adet burger bulunan paketler 9 Dolar, böcek barların bir tanesi ise 3,60 Dolar.