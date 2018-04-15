Bu intikam unutulmayacak! Aldatmanın bedelini 17 yıl boyunca her gün ödetecek

Eski sevgilisinden intikam alanların hikayelerini yansıtan haberlerini artık okumaya alıştık. Ancak Harriet'ın, onu aldatan eski sevgilisinden aldığı intikam 17 yıl boyunca unutulmayacak türden...

Harriet adlı genç kadın erkek arkadaşı tarafından aldatıldı. Hikaye buraya kadar sıradan. Ancak eski sevgilisi işin tadını kaçırınca hikaye de burada başka bir hal aldı.

Eski sevgilisi Harriet’dan aldığı Justin Bieber konseri biletinin parasını geri istedi.

Bunu üzerine Harriet hiç unutamayacağı bir intikam aldı. Konser biletinin parasının verdi ama bakın nasıl…

Harriet banka hesabından verdiği otomatik ödeme talimatıyla, eski sevgilisine günde 1 peni (sterlinin yüzde biri değerindeki İngiliz para birimi) yatırarak ona olan borcunun tamamını 17 yılda ödeyecek.