CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, hileli gıda piyasasında milyar dolarlar döndüğünü belirterek, sahte gıdaların satıcıları hakkındaki hapis ve para cezalarının artırılması için kanun teklifi verdi ve "Bunların ömür boyu ceza alması gerek” dedi.

Kabahatler Kanunu'nda değişiklik yapılmasını teklif eden CHP'li Yılmazkaya, vatandaşa at, eşek ve domuz eti satanlar olduğunu ve bu firmaların önemli bir bölümünün yasalardan doğan boşluklardan faydalanarak aynı sahtekarlığa devam ettiğini belirtti.

Vatandaşa koyun-dana eti yerine eşek, domuz, at gibi hayvanları yediren gıda simsarlarına karşı hapis cezasının 1 yıldan 3 yıla, adli para cezasının bin 500 günden 5 bin güne çıkması için çalışma yapan Yılmazkaya, “Aslında bunların ömür boyu ceza alması gerek” diye konuştu.

GIDA TERÖRÜNÜN VEHAMETİNİ HERKES BİLMELİ

Yılmazkaya hileli gıda pazarında sahtekarlık yapan firmalara verilen cezaların yeterli olmadığını belirterek “Milyar dolarların döndüğü bir piyasada cezanın sadece 18 bin TL. olması bile caydırıcılıktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Gıdada hileli üretim yapan firmalar 2-3 aylık cezalarla durumdan kurtulmakta, isim değişikliğiyle aynı sahtekarlığa devam etmektedir” şeklinde konuştu.

GIDA TERÖRÜNDEKİ VAHAMET

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bugüne kadar hileli üretim yapan 769 firmaya ait bin 700 dolayında ürünün adını paylaştığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “En çok hile yapılan ürün grubu yüzde 35'le süt ürünleri; tereyağı ve peynir olarak başı çekiyor. Çok sayıda restoran ve gıda üreticisinin kırmızı et ürünlerinde at, eşek, domuz ve kanatlı etleri, sakatat, baş eti ve deri tespit eden bakanlığın açıklamasındaki tek tırnaklı tespit edilen ürünlerin içinde sayının 60'dan fazla olması gıda teröründeki vahameti ortaya koymaktadır”