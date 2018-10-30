CHP’de adaylık trafiği: Beşiktaş’a avukat kadın aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'da parti yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda bazı bölgeler için güçlü kadın adayların çıkarılmasını istemesi üzerine çok sayıda kadın yerel seçimler için adaylık başvuruda bulundu. İstanbul’un gözde ilçesi Beşiktaş için avukat Merve Öztopaloğlu da adaylığını Ata’nın huzurunda açıkladı.

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerde de hareketlilik artıyor. Çok sayıda kadın adayın olduğu Beşiktaş Belediye Başkanlığı için eski başkan yardımcısı avukat Merve Öztopaloğlu da aday olduğunu açıkladı.

ADAYLIĞINI, ANITKABİR'DE AÇIKLADI

Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş'ın ilk kadın belediye başkan adayı olmaya hazır olduğunu Anıtkabir'den yayınladığı bir video ile duyurdu. Merve Öztopaloğlu, “Atatürk’ün izinde bir kadın olarak, onun bize miras bıraktığı idealler ışığında ve çağdaş Türk kadınına yüklediği sorumluluğun bilinciyle Beşiktaş’ı sizlerle beraber yönetmeye ve Beşiktaş’ın ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırım” dedi.

SLOGANI HAZIR

Siyasete CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda başlayan avukat Öztopaloğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı.

Merve Öztopaloğlu'nun aday gösterilmesi halinde “Beşiktaş, Sana Söz Yine Bahar Gelecek” sloganını kullanacağı öğrenildi.