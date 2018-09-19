Çıplak temizlikçi kadın dönemi! Haftada 16 saat çalışıyor yılda 500 bin TL kazanıyor

Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki kadın, çıplak bir şekilde temizlik yaparak yılda 57 BİN pound yani yaklaşık 500 bin TL kazanıyor.

Queensland merkezli ‘Bare All Cleaning Service’ için çalışan 28 yaşındaki kadın, haftada sadece 16 saat çalışarak yılda 57 bin pound kazanıyor. Daha önce de düzenli bir temizlikçi olarak çalışan kadın, bu işi yaparak hem iş gücünü yarı yarıya indirdi hem de yıllık gelirini ikiye katladı!

“ÇIPLAK OLMAYI SEVİYORUM”





“Çıplak olmayı seviyorum ve içerdiğim cildin tadını çıkarıyorum, bu yüzden işi gerçekten çok seviyorum. 28 yaşındaki bekar anne, müşterilerinin hepsinin saygılı olduğunu ve belli temel kuralların olduğunu belirterek: Çoğu sadece sohbet etmek ve öylece izlemek istiyor, kaba davranan ya da taciz eden kimse bu güne dek olmadı.

Bare All Cleaning Service’in kurucusu Brett Jones, müşterilerin personele dokunması gibi yasakların olduğunu söyledi ve ekledi: “Temizlikçilerimiz temizlikten başka bir şey yapmayacaklar. Çıplak olabilirler ama kesinlikle cinsel etkinlik yoktur. Olmayacaktır. Bu tamamen sıradan bir görevi, eğlenceli hale getirmekle ilgilidir. Çoğu insan, temizlikçi gelince evi terk etmek istiyor, ama biz kalmalarını ve daha misafirperver davranmalarını istiyoruz.”

Temizlikçi kadınların çalışırken giyecekleri giysi bile ödenecek ücreti etkilemektedir.

REZERVASYON YAPTIRIYORLAR

Müşteriler, web sitesi aracılığıyla; ödeme detaylarına gelmeden kendilerini çok iyi tanıtan bir form doldurur, asla kuralları çiğnemeyeceğine dair imza atar ve rezervasyon yapar. Eğer bir sorun olursa devreye girecek hızlı bir güvenlik sistemi vardır.