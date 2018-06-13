Eski sevgilisini 50 defa aldattığını itiraf etti

Cinsiyetçi açıklamalarıyla tanınan İngiltere'nin en ünlü playboylarından 29 yaşındaki Daniel Wagster, 2500 kadınla cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

Personal trainer olarak çalışan Daniel Wagster basına yaptığı cinsiyetçi açıklamalarla biliniyor. Açıklamalarına bir yenisini ekleyen Wegster, cinsel hayatı hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına uğrattı.

2500 KADINLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Wagster bugüne kadar en az 2500 kadınla cinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti. Seks hayatını ‘hızlı ve öfkeli’ olarak tanımlayana Wagster eski kızarkadaşını 50 kadınla aldattığını öne sürmüştü.

BORCUNU ÖDEMEYİNCE HAPİS CEZASI ALDI

Üç arkadaşıyla bir yakınının doğum gününü kutlamak amacıyla akşam yemeğine giden Wagster, 450 Euroluk hesabı ödemeyince sekiz haftalık hapis cezası aldı.

Yemeğin yanında dört şişe de şampanya içen grup önce yemeklerin lezzetsizliğinden sonra da servisin yavaşlığından şikayet etti. Gecenin sonunda 450 euroluk hesabı ödemeyen grup mekandan ayrıldı.