Uyuşturucu içirip öldürüyor! ‘Bu yol daha insani’ diyor

ABD'de bir ıstakoz restoranı, pişireceği ıstakozlara önce marihuana içiriyor. Restoran sahibi bu yöntemin 'daha insancıl' olduğunu belirtti.

ABD Southwest Harbor’da bulunan ‘Charlotte’s Legendary Lobster Pound’ isimli ıstakoz restoranının sahibi Charlotte Gill, restoranındaki ıstakozlara pişirmeden önce marihuana içiyor. Sputnik’te yer alan habere göre; Gill, böylelikle ‘ıstakozlara daha nazik bir ölüm’ sunduğunu açıklayarak “Istakozlar buraya geldiğinde kötü hissediyorum çünkü onların kaçış stratejileri yok. Uzun zamandır bu işlemi nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖYLE YA DA BÖYLE ÖLDÜRÜLECEKLER’

Mount Desert Islander’a konuşan Gill ayrıca, “Bu hayvanlar öyle ya da bu şekilde öldürülecek. Onlar için daha nazik bir geçiş sağlamak daha insani olacaktır” dedi.

Gill, pişmelerine giden süreçte marihuana içirdiği ıstakozların çok daha sakin olduğunu ve birbirlerine saldırmadıklarını belirtti. Bu işlem sayesinde, Gill’in ıstakozların kıskaçlarını bağlamasına da gerek kalmamış.

‘TEŞEKKÜR OLARAK’ DENİZE BIRAKILDI

Restoranın ilk denemesi, takma adı ‘Roscoe’ olan bir ıstakoz üzerinde uyguladığını belirten Gill, ıstakozun içerisinde birkaç santim su ve içerisinde marihuana bulunan bir suya bekletildiğini, sürecin başarılı olması üzerine ise Roscoe’yu ‘teşekkür olarak’ denize bıraktığını açıkladı.

Aynı zamanda medikal marihuana yetiştirme lisansı da bulunan Gill, aynı zamanda ‘mutlu bir şekilde ölen ıstakozun daha lezzetli olacağını’ da sözlerine ekledi.