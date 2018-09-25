1 TL ile 320 kilometre gitti!

Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında Çukurova Üniversitesi’nin Electromobile takımı elektrikli bataryalı araçlar kategorisinde, 1 TL’lik yakıtla 320 kilometrelik mesafe kat etti. Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye 5 ülkeden 23 takım ve 350 öğrenci katıldı.

Mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu açmak ve alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye, bu yıl dördüncü kez yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 21-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.

Shell Eco-marathon'a bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus'tan da öğrenciler katıldı.

19'u üniversite, 4'ü lise olmak üzere toplam 23 takım ve 350 öğrenci, en az enerji ile en fazla mesafeyi kat etmek için yarıştı.

Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında şehir konsepti elektrikli bataryalı araçlar kategorisinde birinciliği kazanan Çukurova Üniversitesi Electromobile takımının 1.5 Adana isimli aracı, 1 TL'lik yakıtla 320 kilometre yol gidebiliyor.

İsmail Gülle: “Türkiye, dünyada Shell-Eco Maratonu'nun düzenlendiği 4 ülkeden biri”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençleri yenilikçi fikirler üretmeye teşvik eden Shell Eco-marathon Türkiye'ye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti: “Türkiye, dünyada Shell-Eco-maraton'un düzenlendiği 4 ülkeden biri. 71 bin ihracatçının temsilcisi olarak, bu maratonda ‘işbirliği kuruluşu' olarak yer almak bizler için gurur ve heyecan kaynağı. İnovasyon açısından çok önemli olan bu etkinliğimizi her yıl daha da büyütmeyi arzuluyoruz. Bu yıl kendi aracını tasarlayıp üreten ve yarışmaya katılan bütün gençlerimizi kutluyorum. Shell Eco-marathon tecrübesinin inovasyon alanındaki vizyonlarınızı zenginleştireceğine inanıyoruz.”

Shell Eco-marathon Türkiye 2018 yarışmasının kazanan takımları

Shell Eco-marathon Türkiye'de yarışan takımlara 5’i pist içi ve 3’ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Kazanan takımlar kupalarını Shell&Turcas CEO'su Felix Faber ve TİM Yönetim Kurulu Kutlu Karavelioğlu'nun elinden aldı.

Prototip Konseptli Araç Kategorisi:

Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Eskişehir Üniversitesi oldu. Eskişehir Üniversitesi, Hidroana takımı, 310 km/m3 sonucuyla birincilik kazandı. Elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla Yunanistan'ın West Attica Üniversitesi Poseidon takımı, 470 km /kWh'lik sonuçla kategorisinin birincisi olurken, prototip araçlar kategorisinin “içten yanmalı” kategorisinde ise, İspanya'nın Valencia Üniversitesi UPV Campus de Alcoy – Instituto de Diseno Y Fabricacion takımı, 763 km/lt sonucuyla prototip kategorisinin kazananı oldu.

Şehir Konseptli Araç Kategorisi:

Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi Electromobile takımı 161 km/kWh'lik sonuçla birincilik kazandı. Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı ise hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 82 km/m3'lük sonuçla kategorisinin birincisi oldu.

Pist dışı ödülleri kategorisi

Yarışmada pist dışı ödüllerde; “En İyi Tasarım” ödülü Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı'na verilirken, “Teknik İnovasyon Ödülü” Uludağ Üniversitesi UMAKİT, “Ekip Ruhu Ödülü” Yozgat Bozok Üniversitesi 3M Elektro ve “Güvenlik Ödülü” de Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 Project takımlarının oldu.

Türk takımı Avrupa'da birincilik kazandı

Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Shell Eco-marathon Avrupa'ya Türkiye 13 yıldır katılıyor. Temmuz 2018'de Londra'da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasında Türk öğrencilerin geliştirdikleri tasarımlar gerek verimlilik gerekse teknik açıdan “en iyiler” arasında yer aldı. Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği “Barbaros” isimli araç, “şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç” kategorisinde Avrupa birinciliği elde etti.