100 kilometrede 7 litrenin altında yakıt tüketen otomobiller!

Aslına bakarsanız başlık olarak biraz soğuk oldu... Burada önemli olan 7 lt / 100 km tüketimin altında kalan otomobillerin lüks, etkileyici ve dikkat çekici olması. İşte bu kriterlere uyan otomobillerden bir kaçı...

İçten yanmalı motora sahip olan araçların en büyük sorunu özellikle Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız akaryakıt fiyatları oluyor. Otomobil severlerin araç alırken en çok aradıkları ise halk dilinde “az yaksın çok kaçsın” tarzında otomobiller oluyor. Biz de sizler için hem sürüşünden keyif alacağınız hem de yakıt tüketimi düşündüğünüz değerlerin altında olan otomobilleri bir araya getirdik. Arada çok pahalı ve özel otomobillerinde olduğunu belirtmeliyim…

Porsche Panamera Turbo S Hybrid

Spor otomobil üreticisi olan Porsche’nin dört kapılı modeli olan Panamera’nın en güncel ürün gamında en hızlı model olarak bu versiyon yerini almış durumda. Twin turbo beslemeli bir V8 ve bu motora ek olarak kullanılan elektrik motoru sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniye gibi inanılması güç bir sürede ulaşıyor. Toplamda 680 beygir güç üreten bu araç 2.9 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketimine sahip.

BMW i8

Bavyeralı üreticinin yeni nesil spor otomobil kavramı niteliğinde olan i8, tasarımı, teknolojisi ve teknik detaylarıyla da sanki uzaydan gelmiş gibi. 1.5 litrelik 3 silindirli turbo motoruna ek olarak elektrik motoru bulunan bu spor otomobil 4×4 çekiş sistemine sahip. 0’dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor ve otomobilin yakıt tüketimi 1.9 lt / 100 km!

Jaguar I-Pace

Ünlü İngiliz marka Tata’nın çatısı altına girdikten sonra geliştirmelerine devam etti. Bu süreçte karşımıza markanın ilk tam elektrikli SUV modeli olan I-Pace çıktı.I-Pace tamamen elektrikle çalışıyor ve Tesla’nın pazardaki en büyük rakibi pozisyonunda. Bu otomobilde biri önde ve biri arkada olmak üzere iki tane elektrik motoru bulunuyor. 4×4 çekiş sistemini kullanıcısına sunan I-Pace 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. I-Pace’in elektrik tüketimi ise 3.7 lt / 100 km benzine eş değer.

Toyota C-HR

Türkiye’de hem hibrit hem de benzinli motorlu versiyonu üretilen otomobil tasarımı, sürüş dinamikleri ve satın alma maliyetiyle tercih edilebilir bir otomobil olma özelliğine sahip. 1.8 lt’lik atmosferik motorunun yanında görev alan elektrik motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 11.0 saniyede ulaşıyor. Aracın 100 km’deki yakıt tüketimi ise 3.8 lt / 100 km.

Honda Civic i-DTEC

Markanın sedan gövdeli versiyonunu ülkemizde ürettiği modeli olan Civic, 1.6 litrelik i-DTEC motoru sayesinde hem keyif hem de performansı bir arada sunuyor. 9 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Honda Civic i-DTEC 0’dan 100 km/s hıza ise 10.9 saniyede ulaşıyor ve 4.1 lt / 100 km tüketim verisine sahip!

BMW 520d

BMW markasının en önemli modellerinden biri olan 5 Serisi’nin 2.0 litrelik dizel motorlu versiyonu da size anlatmak istediğimiz otomobil modelleri arasında. Arkadan itişli yapısı, 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motoruyla birleşince sürüş biraz daha fazla eğlenceye dönüyor. Otomobilin tüketimi ise 4.4 lt / 100 km!

Volkswagen Arteon 1.5 TSI

Volkswagen markasının dizel motor sorunlarından sonra ortaya çıkan 1.5 litrelik TSI motor aslına bakarsanız oldukça yeni ve teknolojik bir ünite. Arteon ise markanın Passat modelinin üzerine konumlandırdığı daha premium bir model olarak öne çıkıyor. Arteon’un dinamik tasarımı, dinamik bir sürüş performansını da yanında getiriyor. 1.5 lt TSI motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken 100 km’de 5.1 lt yakıt tüketiyor.

Seat Leon Cupra 300

Markanın kompakt sınıftaki modeli olan Leon, Cupra versiyonuyla otomobil severleri etkilemesini çok iyi biliyor. 2 litrelik TFSI motora sahip olan otomobil 300 beygir güç sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşıyor. Tek handikapı önden çeker olması olan Cupra’nın ortalama yakıt tüketimi ise 7.0 lt / 100 km. Ayrıca Leon Cupra’nın ST versiyonu sadece dört çeker olarak satın alınabiliyor.

Peugeot 208 Puretech GT-Line

Fransız otomobil üreticisinin küçük sınıf temsilcisi olan 208, 1.2 litrelik 3 silindirli ve turbo beslemeli motoruyla hem az tüketim hem de keyifli sürüş sunmasını başarıyor. 208 1.2 Puretech alacaksanız kesinlikle GT-Line ve otomatik vitesli versiyonunu satın alın derim. Küçük çaplı direksiyonu, dinamik yapısı ve beklediğinizden daha performanslı olan motoru sayesinde bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 9.8 saniyede ulaşırken, 4.5 lt / 100 km’lik tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

Smart Fortwo

Mercedes markasının çatısı altında bulunan Smart, belirli noktalarda dünya devinden çok iyi derecede faydalanıyor. Smart Fortwo ise markanın iki kişilik şehir otomobili. 1 litrelik motora sahip olan Smart Fortwo coupe 71 beygir güç üreten motora ve çift kavramalı 6 ileri şanzımana sahip. Arkadan motorlu ve arkadan itişli yapıya sahip olan bu otomobil hem keyifli hem de tutumlu bir sürüşü kullanıcısına sunuyor. Otomobilin yakıt tüketimi ise 4.1 lt / 100 km!