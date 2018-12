EuroNCAP, 2018 yılının en güvenli otomobillerini yayınladı. İşte en güvenli modeller...

EuroNCAP Yıldız derecelendirmeleri, farklı kategorilerdeki araçlar arasında doğrudan karşılaştırılamıyor; bu nedenle, hangi araçların rakiplerinden daha iyi performans sergilediğini gösteren “Sınıfının En İyisi” yayınlanıyor. Her yıldız derecelendirmesinin şartları, her sene daha da zorlaşıyor, “Sınıfının En İyisi” karşılaştırması, tüm araçların aynı standartlara göre değerlendirilmesi için yalnızca her takvim yılı içerisinde yapılıyor.

“Sınıfının En İyisini” tanımlamak için dört değerlendirme alanının her birinde elde edilen skorların ağırlıklı toplamına göre bir hesaplama yapılıyor. Bu dört değerlendirme alanı ise “Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya ve Güvenlik Yardımcısı” şeklinde. “Sınıfının En İyisi” olmaya hak kazanan araçlar, bu derecelendirmeyi sadece standart güvenlik donanımlarına göre alabiliyorlar. Opsiyonel ekipmanlara göre verilen ilave derecelendirmeler ise kapsam dışında kalıyor.

İşte 2018 yılının en güvenli otomobilleri,

Hyundai NEXO

Yetişkin yolcu %94

Çocuk yolcu %87

Yaya %67

Güvenlik yardımcısı %80

Lexus ES

Yetişkin yolcu %91

Çocuk yolcu %87

Yaya %90

Güvenlik yardımcısı %77

Mercedes-Benz A-Serisi

Yetişkin yolcu %96

Çocuk yolcu %91

Yaya %92

Güvenlik yardımcısı %75

Lexus ES Hibrit

Yetişkin yolcu %91

Çocuk yolcu %87

Yaya %90

Güvenlik yardımcısı %77