Alman devine emisyon şoku!

PSA Grubu çatısı altında yer alan Opel'in Almanya'daki merkezleri olan Frankfurt ve Ruesselsheim'a savcılık bir baskın düzenledi. Markadan yapılan açıklamada "Savcılıktan konuyla alakalı araştırma için yetkililer geldiler, biz de onlara yardımcı oluyoruz" açıklaması geldi!

Reuters’ın haberine göre Alman otomobil üreticisi Opel’in egzoz gazı salımıyla alaka başı dertte! Opel’e yapılan soruşturma kapsamında markanın 2012, 2014 ve 2017 model yıllarında üretilen Insignia, Zafira ve Cascada modellerinin emisyon sınırlarını aştığı yönünde bir durum söz konusu. Bu araçların toplamda 95 bin adet olduğu da belirtilen detaylar arasında. Opel markasından yapılan açıklamada ise “Soruşturma için savcılıktan yetkililer geldi, biz de onlara bu soruşturma için yardımcı oluyoruz. Ancak bahsi geçen otomobil modellerimizde herhangi bir usulsüzlük yok” yönünde oldu!