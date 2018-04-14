Audi e-tron Vision Gran Turismo’da!

Audi, aslen PlayStation 4’teki sanal yarışlar için tasarlanmış olan yeni yarış otomobilini Formula E ile birlikte hayata geçiriyor. 14 Nisan Cumartesi günü Roma’da start alacak yarışla başlayarak, Audi e-tron Vision Gran Turismo yarış taksisi (race taxi) olarak kullanılacak.

Audi, “e-tron Vision Gran Turismo” konseptini playstation oyunundan, Formula E pistlerine taşıyor. Formula E'nin yarış taksisi (race taxi) olarak kullanılacak otomobil Audi çalışanları tarafından sadece 11 aylık kısa bir süre içerisinde “Gran Turismo” PlayStation oyununda yer alan Audi e-tron Vision Gran Turismo'yu temel alarak üretildi. Audi, milyonlarca satan ve video oyunu tutkunları için yıllardır bir kült sayılan “Gran Turismo” oyununun yaratıcıları Sony ve Polyphony Digital ile 20 yılı aşkın bir süredir işbirliği yapıyor.

Audi tasarımcıları, bu popüler oyunun 15'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve sayısız otomobil üreticisinin sanal yarış otomobilleri tasarladığı “Vision Gran Turismo” yarışması için “Audi e-tron Vision Gran Turismo”yu geliştirdi. Audi müşterileri ve misafirleri 14 Nisan'da Roma'da başlayacak olan Formula E'nin şehir pistlerini Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun yolcu koltuğunda deneyimleyebilecekler.

Audi e-tron Vision Gran Turismo, değişken güç dağıtımı özelliğine sahip ve tamamen elektrikli e-tron quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Konsept otomobilin tahrik sistemini oluşturan ise, her biri 200 kW gücündeki üç adet elektrik motoru. İlerleyen zamanlarda piyasaya çıkarılacak olan Audi e-tron'da yer alacak parçaların kullanıldığı otomobildeki iki elektrik motoru arka aksa, üçüncü motor ise ön aksa tahrik gücü sağlıyor. Bu üç elektrik motorundan oluşan sistem toplamda 600 kW (815 hp) güç üretiyor.

Yüksüz ağırlığı 1,450 kilogram olan elektrikli yarış otomobilinin güç-ağırlık oranı ise beygir gücü başına 1,78 kilogram ile arka ve ön aks üzerinde yüzde 50:50'lik ideal ağırlık dağılımı yakalamış durumda. Audi e-tron Vision Gran Turismo sıfırdan saatte 100 km hıza 2,5 saniyeden kısa bir sürede ulaşabiliyor.