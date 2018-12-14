Avrupa’da otomobil satışları Kasım ayında geriledi

Türkiye otomotiv sanayinin başlıca ihraç pazarı olan Avrupa'da otomobil satışları, talebi aşağı çekmeye devam eden yeni emisyon testlerinin etkisiyle Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 geriledi.

Reuters’ın haberine göre satışları en çok düşen üreticiler yüzde 10.9 ile Volkswagen , yüzde 16 ile Renault ve yüzde 8.1 ile Fiat Chrysler oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) otomobil satışları geçen yıl Kasım ayındaki 1.26 milyon adet düzeyinden 1.16 milyon adete geriledi.

Satışlar Ocak-Kasım’da ise yüzde 0.6 artışla 14.59 mln adet oldu. Dünya çapında uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) 1 Eylül’de zorunlu hale gelerek bazı otomobil üreticilerin henüz yeniden belgelendirilmemiş araçların teslimatlarını durdurmasına neden oldu. Yeni emisyon testlerinden önce sıçrama yapan satışlar, o tarihten bu yana her ay düşüş kaydetti.