‘Beklenen bir sonuçtu söylenecek bir şey yok’

23 binlik eylül ayı toplam pazarını değerlendiren Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Türk halkının yüzde 90’ının aşırı duygusal olduğunu belirterek, ‘Salınımı sevmez. 800 binlik pazarın 100 bine de düşer. Bu normaldir” dedi

Paris Otomobil Fuarı'nda bir araya geldiğimiz Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, markasını ve Türkiye pazarını değerlendirdi. Eylül ayının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68'lik düşüş ve 23 binler seviyesinde satışla kapanmasını sorduğumuz Genel Müdür, “Düşüş trendine bakıldığında beklenen bir sonuçtu. Dolayısıyla üstüne söylenecek bir şey yok” dedi. Türk halkının yüzde 70'inin duygusal muhafazakar, yüzde 90'ının da aşırı duygusal bir halk olduğunu vurgulayan Berk Çağdaş, “Türk halkı salınımı sevmez. Durur bekler. Birdenbire 800 binlik pazarın 100 bine düştüğünü de görebilirsiniz. Bu normaldir. Bugün dolar kuru 6 lira mı mesela, Türk halkı 3 ay sonra da 6 lira olsun ister. 6 ay sonra da 6 lira olsun. Ama bugün 6 lira yarın 6.30 öbür gün 5.90 olunca, bir dakika durun der. Tüm krizlere bakın hepsinde görürsünüz” diye konuştu.

ÇOCUĞUN OKUL TAKSİTLERİ

İkinci önemli noktanın faizler olduğunu belirten Berk Çağdaş, “Faizler çok önemli bir kaldıraç, en önemli tetikleyici faktörlerden bir tanesi. Türkiye'de satılan her 100 arabanın geçmişte yüzde 70 -75 ile getirilen tedbirlerle yüzde 55-60'ı bugün itibariyle kredileniyor. Türk halkının finanse edebilmesi için de aylık ödediği faizlerin maaşıyla dengeli, kazancıyla aylık geliriyle dengeli olması lazım. Burada hızlı yaşanabilecek artış ya da düşüşler yine talebin geçici bir dönem de olsa durdurulmasına yavaşlatılasına, ‘Gelecek hesabımızı yapalım çocuğun okulun taksitleri ne olacak vs.' gibi karar vermek için bir zaman gerekiyor. Faizlerdeki istikrar ve krediye ulaşılabilirlik bugün benim aldığım bilgiye istatistiğe göre bankalardaki tüketici finansman şirketlerindeki kredi ret oranları yüzde 80'e çıkmış durumda. Bu çok yüksek bir rakam. Yani her 100 kişiden 80'i reddediliyor demek. Bunun bir kısmı belki bilinçli yapılıyor, bankalar kredi vermek istemiyor yılı böyle kapatmak, hesaplarını bilançolarını böyle gösterip yeni yıla beyaz bir sayfayla başlamak istiyorlar” dedi.

“2019 İÇİN O KADAR KÖTÜMSER DEĞİLİM”

Piyasanın iyi markalarından biri olduklarını söyleyen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Eylül ayı pazar payı büyüklüğümüz yüzde 20,2. Toplamda bakıldığında yıl bazında (Ocak- Eylül) 19,1 civarında. Bütçe hedefimiz yüzde 18-18,4 ile yılı bitirmekti. Dolayısıyla bundan sonraki 3 ayda daralma böyle devam ederse bile yaklaşık yüzde 19 pazar payıyla yine pazar lideri olmaya çalışarak 2018'i bitireceğiz” diye konuştu. 2019 öngörüsünü de paylaşan Berk Çağdaş, “Herkes çok kötümser bakıyor, ben o kadar kötümser bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle 200 – 250 bin ancak olur diyenler var, ben onlara çok katılmıyorum. Hedefim en az 450 – 500 bin adetlik pazarın olacağı yönünde” dedi.