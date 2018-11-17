Continental’den kış lastiği kampanyası: 4 al 3 öde!

Continental, kış sezonuna özel “4 Al 3 Öde” kampanyası düzenliyor. 16 Kasım – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında sa.tın alınan Continental marka binek, 4x4 ve hafif ticari lastiklerde geçerli olacak kampanya kapsamında, Yapı Kredi Worldcard’a özel 7 taksit imkanı da sağlanıyor.

Continental, havaların soğumaya başlamasıyla araçlarını kışa hazırlayan ve lastiklerini değiştirmek isteyen kullanıcılarına özel “4 Al 3 Öde” kampanyası düzenliyor! 16 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Continental marka 4 adet binek, 4×4 veya hafif ticari lastik alacak olan herkesi 4 al 3 öde fırsatı bekliyor. Üstelik Yapı Kredi Worldcard ile peşin fiyatına 7 taksit imkânı da sağlanıyor.

Continental ayrıca değiştirilen lastikleri bir sonraki sezona kadar güvenle saklayarak da, sürücüleri büyük bir zahmetten kurtarıyor.