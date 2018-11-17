Continental’den kış lastiği kampanyası: 4 al 3 öde!

Continental, havaların soğumaya başlamasıyla araçlarını kışa hazırlayan ve lastiklerini değiştirmek isteyen kullanıcılarına özel “4 Al 3 Öde” kampanyası düzenliyor! 16 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Continental marka 4 adet binek, 4×4 veya hafif ticari lastik alacak olan herkesi 4 al 3 öde fırsatı bekliyor. Üstelik Yapı Kredi Worldcard ile peşin fiyatına 7 taksit imkânı da sağlanıyor.
Continental ayrıca değiştirilen lastikleri bir sonraki sezona kadar güvenle saklayarak da, sürücüleri büyük bir zahmetten kurtarıyor.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.