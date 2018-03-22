D-Max alan çiftçiye müjde Isuzu’dan!

Anadolu Isuzu, çiftçinin yardımcısı olmaya devam ediyor. Konya Tarım Fuarı’nda Anadolu Isuzu standına gelen çiftçiler çok özel fiyatlar ve mahsulden mahsule ödeme kolaylığıyla Yeni D-Max’e sahip oluyor.

Yeni Isuzu D-Max, 31 Mart tarihine kadar geçerli özel bir kampanya ile çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Konya Tarım Fuarı'nda Anadolu Isuzu standına gelip Yeni Isuzu D-Max satın almak isteyen çiftçiler, özel kredi uygulamasıyla avantajlı duruma geçiyor.

Kampanya dahilinde İş Bankası ve Yapı Kredi bankalarından kredi kullanan çiftçiler, mahsulden mahsule ödemeli, çok özel avantajlara sahip oluyor. Hem peşin alımlarda, hem de çiftçi kredisi kullanımlarında büyük fiyat avantajları sunan kampanya Isuzu D-Max'in 4×2 V-Life 6 MT ve 4×4 V-Cross 6AT araçları için geçerli.

Yeni Isuzu D-Max, ister arazi ortamında ister şehirde kullanılsın, önceki versiyonuna göre daha sessiz bir motor, daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyotta rakiplerine oranla 10.000 TL'den başlayan MTV avantajlarıyla satışa sunulan D-Max, garanti süresi olarak da 5 yıl veya 100,000 km garantisi sunarak kendini ispatlıyor. Yeni Isuzu D-Max'in bakım periyodunun 20 bin km'de bir gerçekleşiyor olması da kullanıcısına avantaj sağlıyor.