Yeni emisyon kuralları, artan dizel otomobil yürütme maliyetleri ve çevre kirliliği üreticileri dizel motorlu otomobil modellerinden uzaklaştırmaya başladı. Markaların dizel motorlarının yerini benzinli ve hibrit teknolojili motorlar alıyor! Biz de sizler için dizel motor kullanılmayacak modelleri bir araya getirdik.

2015 yılında yaşanan dizel motor krizi özellikle Avrupalı üreticileri derinden yaraladı. Maliyeti milyar dolarları bulan cezalar, tamamıyla ortadan kaldırılan dizel motorlar ve yenilenen teknolojiler otomotiv sektörünü farklı bir noktaya sürüklemeye o tarihten itibaren başladı. Bugün ise dizel motor üretmeyecek olan markaların hangi teknolojilere sahip motorlarının olduğunu konuşuyoruz. Özellikle uluslararası otomobil fuarlarında alternatif yakıt motorlu araçlarıyla gövde gösterisi yapan markalar bu durumun ciddi bir işareti pozisyonunda.

İLGİLİ HABER Dizel motorların sonuna geldik!

Markaların dizel motorlardan vazgeçmelerindeki en büyük sebeplerden biri de tüketicinin eskisi kadar dizel motorlu araç tercihinde bulunmaması. Özellikle listede yer alan otomobiller dizel motorlu versiyonları eskisi kadar tercih edilmediği için benzinli ya da hibrit motorlu versiyonlarla satın alınabilecek.

İşte dizel motoru olup, gelecek günlerde dizel motorlu versiyonlarını göremeyeceğimiz otomobiller;

Bentley BentaygaLüks SUV olarak üretilen Bentley markasının en önemli modeli olan bu otomobil 4 litrelik dizel motorlu versiyonuyla ülkemizde de satılıyordu. Markanın ürettiği ilk dizel motorlu otomobil olan Bentayga 2018 yılında alınan kararla artık dizel motorlu olarak üretilmeyecek! BUnun yerine otomobilin V6 plug-in hybrid motorlu versiyonu olacak!

Fiat 500X

FCA’nın ortak altyapıyla ürettiği, Fİat markasının ikon modeli 500’ün SUV formunda olan 500X makyaj operasyonuyla birlikte artık dizel motorlu olarak satılmayacak. Marka dizel motor yerine 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motorunu kullanacak. FCA Grubu, Fiat ile birlikte 2022 yılına kadar SUV ürünlerine ağırlık vereceklerini açıklamıştı. Yani Jeep ve Chrysler markalarının modellerinde de yeni ve düşük hacimli motorları görmemiz gelecek yıllarda mümkün.

Honda CR-V

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de tanıtılan yeni CR-V, dizel motorla üretilmeyecek. 1.5 lt turbo benzinli ve hibrit motor seçenekleri olacak olan otomobil, Honda markasının dizel motora olan duruşuyla benzinli motorlu versiyonlarla satın alınabilecek.

İLGİLİ HABER Yeni Honda CR-V kaç para?

Kia Rio

Kia’nın B segmenti modeli olan Rio, 1.4 litrelik CRDi dizel motor alternatifine sahipti. Ancak 2018 yılından sonra bu otomobil de dizel motorla satın alınmayacak. En azından Avrupa’da böyle olacak. Bunun da en temel sebebi Rio’nun dizel motorlu versiyonun özellikle Avrupa otomobil pazarında tercih edilme oranın az olması.

Nissan

Renault, Nissan ve Mitsubishi üçlüsünden oluşan ittifakın özel olarak ürettiği 1.0, 1.3 litrelik turbo beslemeli yeni motorlar özellikle Nissan’ın yenilenen modellerinde kullanılacak. Yenilenen modellerinin de başında Juke geliyor. Juke, yeni adıyla Kick modeli bu motorlarla satın alınabilecek, dizel motor geçmişte kalacak.

Porsche

Alman spor otomobil üreticisi Porshce, yenilediği modelleri olan Panamera ve Cayanne’de dizel motor kullanmayacağını açıklamıştı. Marka dizel ünite yerine hibrit motor seçeneğine yer verecek. Yenilenen Macan da bu stratejiye ayak uyduruyor…

İLGİLİ HABER Alman otomotiv devi artık dizel motor üretmeyecek

Seat Toledo

İspanyol markanın en hacimli satışa sahip olan modellerinden biri olan Toledo’da artık dizel motor alternatifi sunmayacak.

Skoda Fabia

Markanın B segmenti otomobili olan Fabia, üçüncü jenerasyonunda sadece 1.4 litrelik TDI motor seçeneğini kullanıcısına sunuyordu. Skoda, bu yıl tanıttığı makyajlı Fabia ile dizel motor üretimini de geride bıraktı.

Toyota

Japon otomotiv devi Toyota, hibrit motor üzerine yaptığı geliştirmelerle adından sıkça söz ettiriyordu. Marka bu yıl içinde yaptığı açıklamayla 2019 yılı itibariyle dizel motor üretimini durduracağını belirtti.

İLGİLİ HABER Dizel motorlara bir darbe daha!

Volvo

Volvo’nun gelecek stratejisi içinde 2022 yılına kadar üreteceğimiz her modelimizde elektrik motoru bulunacak cümlesi geçiyordu. Marka bu sayede dizel motora olan bağımlılığında kurtulup çevreyle barışık modeller üretmeyi planlıyor. Özellikle yeni S60 modeliyle de bu stratejiyi gerçekleştiriyorlar.

İLGİLİ HABER Dizel motora bir darbede İsveçli üreticiden!