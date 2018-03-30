Dünyanın en pahalı SUV’u : 3.8 milyon dolar

Hayatınızda ilk defa gördüğünüz bu otomobil tam olarak 6 ton ağırlığında! Karlmann King'in standart modelinin fiyatı ise 2 milyon dolar ve üretimi 9 adetle sınırlı!

Çin merkezli IAT firmasının ortaya çıkarttığı bu modelin adı King. King tasarlanırken bugüne kadar gördüğünüz lüks otomobilleri unutmanız için ince detaylarla donatılmış. Standart olarak satılan yani en baz modelin başlangıç fiyatı tam 2 milyon dolar ve bu araca ekleyeceğiniz opsiyon ve kişiselleştirmelerle bu fiyatı 3.8 milyon dolara kadar çıkartabiliyorsunuz!

Araç altyapısını ise yine kendi gibi büyük SUV modelleri üreten Ford’tan almış hem de F-550 modelinden. Aracın kalbi ise yine Ford imzalı ve 6.8 litrelik bir hacme sahip. 400 beygir güç üretimi gerçekleştirilen bu ünite aracın maksimum hızına pek fayda etmemiş. Aracın ağırlığı 6 tonu bulduğu için maksimum hızı 140 km/s.

Aracın içine baktığınızda ise dışarıdan görünen kabalık durum ortadan kalkıyor. VIP diye adlandırılan lüks araçlardan daha lüks olan bu araç iç mekanında, ambiyans aydınlatma, geniş tv ekranı, buzdolabı, kahve makinesi ve elektrikli masalara sahip. Karlmann King, aslında tam anlamıyla limuzin konforunu bir SUV güvenliği ve becerileriyle kullanıcısına yansıtmayı başarıyor.

Bu aracın yapılması için firma 2 yılı harcadı ve aracın toplam üretim adeti ise 9 adet olarak belirlendi.