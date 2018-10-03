Duster’a yeni motor takviyesi

Markanın ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan Duster, yeni motor seçeneklerini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Renault markasınınDaimler ortaklığıyla geliştirdiği bu motorlar 1.3 litre hacminde, turbo beslemeli ve 130-150 beygir olmak üzere iki farklı güç üretebiliyor!

Yeni Duster'ın lansmanından sonra Dacia, yeni satış rekorlarıyla hayatını sürdürüyor. Dacia, Paris Otomobil Fuarı'nda motor inovasyonlarının haricinde yeni navigasyon sisteminin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Duster'ın yeni nesil benzinli motoru;5000 d/d'da 130 bg ve 1500 d/d'da 240 Nm maksimum tork bir önceki nesil motora kıyasla +5 bg sağlıyor. 5250 d/d'da 150 bg ve 1600 d/d'da 250 Nm maksimum tork, yani önceki nesil motora kıyasla +25 bg sağlıyor.

Tüm dizel motorlarını 4×2 ve 4×4 versiyonlarında Blue dCi ile yenileyen marka, Duster 4×2 versiyonlarla sunulan benzinli motor lansmanını gerçekleştirmiş oldu. 4×4 versiyonlarda benzinli motor lansmanı ise 2019 yılı ortasından itibaren gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

Dacia modelleri, artık Media Nav Evolution sisteminin yeni versiyonuyla birlikte satın alınacak! Bu yeni sistem, Android Auto ve Apple CarPlay en iyi akıllı telefon uygulamalarını bulmak ve mesajlara erişim sağlamak için kullanılabilecek. Ayrıca daha hassas, dokunmaya duyarlı özellikler ve daha iyi ekran geçişi sayesinde menülere daha kolay erişim sağlanacak.