Elektrikli Smart kaç para?

Yüzde 100 elektrikli olan smart EQ fortwo 156.600 TL’den başlayan fiyatlarla, Türkiye’de Kasım ayı itibarıyla satışa sunuluyor. Yüksek kapasiteli lityum-iyon bataryalar tüm modellerde standart olarak bulunurken, ev tipi standart prizlerde yüzde 10 şarj seviyesinden yüzde 80’e kadar 6 saatte şarj edilebilen smart modelleri için, Türkiye’de 22 kW’lık dahili şarj dönüştürücüsü standart olarak sunuluyor.

Yeni smart'ın arka kısmında 60 kW (81 HP) gücünde bir elektrik motoru görev alıyor ve gücünü sabit bir aktarma sistemi üzerinden arka tekerleklere aktarıyor. Bu motor, ilk hareket anından itibaren 160 Nm tork üretiyor. Lityum-iyon bataryaların sağladığı 160 km'lik menzil (NEDC standartlarıyla ölçüme göre), şehir içinde sıfır emisyon ile mobil olma imkânı sunuyor. Öngörülen menzilin olumsuz etkilenmemesi için maksimum hız 130 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.

Elektrikli motorun güç karakteristiği sayesinde sistem tek bir dişliyle yetiniyor, böylece vites değiştirme gerekliliği de ortadan kalkıyor. Bu durum sıkışık trafikte kullanım kolaylığını beraberinde getiriyor. Geri manevralarda ise motor tersine çalışıyor.

Elektrikli smart farklı sürüş seçenekleriyle donatılıyor. Sürücü, standart sürüş modu dışında ECO modunu da tercih edebiliyor. Söz konusu sürüş modu çok daha yüksek bir sürüş verimliliği sunuyor. ECO sürüş modunda maksimum hız kısıtlanırken gaz pedalı hassasiyeti de değiştiriliyor ve enerji geri kazanım seviyesi en üst düzeye çıkartılıyor. Enerji geri kazanımı kapsamında süzülme veya fren anında kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Radar tabanlı enerji geri kazanım sistemi sürüş istikametindeki trafik durumunu denetliyor. Sistem, trafik akışını tespit eden radar sensörlerinden gelen verilere bağlı olarak enerji geri kazanımını anlık olarak ayarlıyor.

Ekonomik, çevreci ve dinamik

Yeni elektrikli smart EQ da, smart'ın geleneksel atak ve kıvrak sürüş özelliklerini sürdürüyor. Konvansiyonel içten yanmalı motora sahip versiyonla birebir aynı olan kısa dönüş çapı önemli bir rol üstleniyor. İki kişilik versiyonun 6,95 metrelik dönüş çapı park ve manevraları kolaylaştırıyor. Yüksek seviyede kişiselleştirme olanakları sunan yeni elektrikli smart EQ fortwo beklentileri en iyi şekilde karşılıyor.

Enerji tasarrufu sağlamak ve buna bağlı olarak menzili artırmak üzere elektrikli smart ön iklimlendirme sistemiyle donatılıyor. Böylece kullanıcı arzu edilen kabin içi ortam sıcaklığını araç prize bağlı veya şarj halindeyken önceden ayarlayabiliyor. Sıcak yaz günlerinde serin, soğuk kış günlerinde sıcak bir karşılama mümkün oluyor.

Elektrikli smart EQ modelleri içten yanmalı motora sahip smart modelleri gibi zengin bir donanımla sunuluyor. Güç göstergesi ve batarya göstergesi gibi ek göstergeler standart olarak sunulurken, ısıtmalı direksiyon özelliğini beraberinde getiren kış paketi isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan elektrikli sürüş tasarım paketi ile birlikte tamamen özgün bir görünüm elde edilebiliyor. Elektrikli smart EQ fortwo modelinde de sunulan ve kişiye özel çözümler üreten smart BRABUS kişiselleştirme programı sayesinde kullanıcının renk ve özel donanım beklentilerinin neredeyse tamamı karşılanıyor.